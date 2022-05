Zaidu e a oferta da camisola a Pinto da Costa: "Ele merece e acho que ficou feliz"

Declarações de Zaidu, jogador do FC Porto, no programa "Azul e Branco", que mostra os bastidores da conquista do 30.º campeonato nacional, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal.

Título: "Estou muito feliz. O mais importante foi sermos campeões."

Oferta a Pinto da Costa, na Luz: "Tirei a camisola e ofereci-a ao presidente do clube, porque ele merece. Tinha de lhe dar a camisola e acho que ficou feliz."

Golo: "Treinámos todos os dias assim e tem de ser assim. Agradeço muito ao nosso mister, porque aprendi muitas coisas com ele."