Zaidu dispensado da seleção para o duplo amigável nos Estados Unidos

Lateral deve participar, ainda assim, nos jogos diante de Serra Leoa e Maurícias, referentes à qualificação para a CAN'2023

Zaidu, figura do título do FC Porto, com o golo no Estádio da Luz ao Benfica, foi dispensado dos amigáveis da sua seleção, que, em território norte-americano, vai defrontar as seleções do México e do Equador.

Problemas com o visto estarão na origem da ausência do lateral esquerdo do FC Porto nos dois primeiros de uma série de quatro jogos da seleção da Nigéria neste final de temporada.

Ahmed Musa, Samuel Chukwueze, Samson Tijani, Alhassan Yusuf e Azubuike Okechukwu vão falhar o jogo com México, enquanto Emmanuel Dennis, Maduka Okoye e Umar Sadiq não irão disputar o amigável contra o Equador.

Problemas de passaporte, lesões e compromissos dos clubes forçaram os atletas a abdicarem das partidas de cariz particular.