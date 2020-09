Zaidu: depois da estreia pelo FC Porto, a vez da seleção

Convocado para dois jogos de preparação da Nigéria

Gernot Rohr, selecionador da Nigéria, cumpriu o prometido há alguns meses, quando Zaidu ainda estava no Santa Clara, e convocou-o para dois jogos de preparação que a seleção daquele país vai fazer em outubro, primeiro com a Costa do Marfim (dia 9), depois com a Tunísia (dia 13).

Será a estreia do reforço portista pelas Super Águias e nem perderá muito tempo em viagens, tendo em conta que a Nigéria vai estagiar e jogar na Áustria. No sábado,, Zaidu foi o primeiro reforço estreado por Sérgio Conceição. Taremi entrou depois. Evanilson ficou no banco e Carraça, bem como Cláudio Ramos, ficaram na bancada.