Zaidu cumpre 90 minutos pela Nigéria depois de viagem atribulada

Zaidu, lateral do FC Porto, ajudou a Nigéria a apurar-se para a CAN

Nigéria já tinha garantido a qualificação para a Taça de África das Nações antes de entrar em campo, beneficiando do empate (0-0) no jogo Lesoto-Serra Leoa. O esquerdino do FC Porto jogou os 90 minutos

Zaidu jogou 90 minutos pela Nigéria, assinalou uma boa exibição e contribuiu para a vitória, por 1-0, no Benim. O golo foi marcado por Paul Onuachu, aos 90"+3", na sequência de um canto, mas até nem era preciso.

O triunfo alcançado ontem garantiu o primeiro lugar no grupo, com 11 pontos, mas ainda antes de entrar em campo as "Super-águias" já tinham assegurado matematicamente a qualificação para a Taça de África das Nações, a realizar nos Camarões, em 2022, beneficiando do empate (0-0) no jogo Lesoto-Serra Leoa. E isso significa que o jogo de terça, precisamente com o Lesoto, serve apenas para cumprir calendário.

Num jogo em que o ex-portista Chidozie, atualmente no Boavista, entrou aos 85 minutos para o lado direito da defesa, Zaidu esteve bem a defender e atacou com perigo em algumas ocasiões, sobretudo na primeira parte, pertencendo-lhe até dois cruzamentos muito perigosos.

Apesar da tranquilidade do apuramento, a curta viagem desde a Nigéria até ao Benim foi, no mínimo, pouco habitual. A comitiva foi distribuída por vários barcos pequenos até Porto Novo, capital beninense. "Foi uma viagem muito especial, agradável mas não fácil. Tivemos alguns pequenos problemas, mas chegámos bem e mesmo sendo tarde pudemos fazer uma sessão de treino", revelou Gernot Rohr, selecionador da Nigéria, que teve de orientar uma sessão quase às escuras. "Não havia luz, mas nós tratámos disso, temos lua cheia. Mesmo que haja alguns problemas, estamos sempre com mente positiva", desdramatizou o treinador alemão.