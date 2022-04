Zaidu condicionado a três dias do FC Porto -Santa Clara

O jogador realizou treino condicionado devido a um traumatismo no joelho esquerdo

O FC Porto retomou esta sexta-feira a preparação para a receção ao Santa Clara, da 28.ª jornada da I liga, já com todos os jogadores integrados, após o regresso das seleções, e Zaidu limitado.

De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, Zaidu realizou treino condicionado, a contas com um traumatismo no joelho esquerdo, e juntou-se no boletim clinico a Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Pepê (treino condicionado).

O avançado Gonçalo Borges, do plantel da equipa B, voltou a ser chamado pelo treinador Sérgio Conceição aos trabalhos da equipa principal, que volta a treinar no sábado, pelas 10:30, no Olival.

O FC Porto, que lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o campeão Sporting, segundo, recebe, na segunda-feira, o Santa Clara (10.º), pelas 20h15, em jogo referente à 28.ª jornada.