Zaidu com mais um interessado na Premier, garantem ingleses

Porto, 15/05/2022 - O Futebol Clube do Porto celebrou a conquista do campeonato da I Liga 2021/22 na Avenida dos Aliados . Zaidu (Miguel Pereira/Global Imagens)

Lateral na mira do Everton, que se junta ao Crystal Palace e ao Brighton como clubes interessados entre clubes do principal escalão do futebol inglês

Zaidu, herói do título portista no Estádio da Luz, com o golo marcado no período de compensação que garantiu o 30º campeonato da história do FC Porto, tem no Everton mais um interessado na Premier League.

De acordo com o jornal The Sun, os toffees estão interessados em contar com o internacional nigeriano, que os portistas não aceitam libertar por menos de 25 milhões de euros, depois de duas temporadas como titular na lateral esquerda do Dragão.

Depois de libertar Lucas Digne para o Aston Villa, por 30 milhões, o Everton contratou Vitaliy Mykolenko ao Dínamo Kiev para a posição de lateral esquerdo. Em meia época, o defesa fez 13 jogos e marcou um golo.