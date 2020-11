Zaidu assistiu para golo mas Nigéria foi do 4-0 ao 4-4

O lateral-esquerdo do FC Porto completou os 90 minutos no desafio diante da Serra Leoa

Zaidu somou nova internacionalização pela Nigéria, num jogo frente à Serra Leoa que acabou por ser embaraçoso para as Super Águias.

Antes dos 30 minutos, a Nigéria já vencia por quatro golos sem resposta, com contributo direto do lateral-esquerdo do FC Porto. Aos 21', Zaidu progrediu em velocidade pelo corredor e cruzou de forma bem medida para o avançado Osimhen, ao segundo poste, encostar para golo, o segundo naquela altura.

Aos 41', a Serra Leoa reduziu, mas essa espécie de aviso não surtiu efeito e o impensável aconteceu mesmo: aos 72', 80' e 86', a Nigéria encaixou mais três golos.

Apesar do percalço, as Super Águias continuam na liderança do Grupo L de qualificação para a CAN. Os dois primeiros classificados de cada agrupamento reservam uma vaga na competição.