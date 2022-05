Zaidu aproveitou a folga e foi assistir ao Macedo de Cavaleiros-Mirandela

Lateral-esquerdo do FC Porto representou o Mirandela antes de ingressar no Santa Clara, de onde se transferiu para o FC Porto.

O primeiro de dois dias de folga do plantel do FC Porto foi aproveitado por Sérgio Conceição e Zaidu para ver futebol. O treinador deslocou-se a Moreira de Cónegos para seguir o filho Rodrigo Conceição no jogo contra o Boavista.

Já o lateral-esquerdo esteve em Macedo de Cavaleiros, onde o Mirandela, equipa que representou entre 2017 e 2019, perdeu por 1-0 na fase de descida da Série 2 do Campeonato de Portugal.