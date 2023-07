Zaidu amarrado até ao clássico com o Benfica

Nigeriano tem vários clubes interessados e o FC Porto não fecha totalmente as portas, mas só aceita negociar depois da Supertaça Cândido de Oliveira, para a qual não há Wendell

Zaidu tem sido alvo de várias sondagens nas últimas semanas, mas o FC Porto não tem qualquer intenção de negociar o jogador, pelo menos até à disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro jogo oficial da nova temporada. Isto porque Wendell, o outro lateral-esquerdo do plantel, está castigado por ter sido expulso na final da Taça de Portugal e uma saída de Zaidu deixaria Sérgio Conceição numa situação pouco confortável. Ou teria de adaptar alguém ao lado esquerdo da defesa - e olhando para as opções atuais, teria de ser Marcano - ou apostar de imediato num eventual reforço que chegasse para esse lugar, mas que não teria qualquer rotina competitiva com os companheiros. E estamos a falar de um clássico com o Benfica, com toda a carga emocional que isso comporta, além do troféu que estará em disputa, naturalmente.