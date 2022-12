Zaidu ainda condicionado no FC Porto a cinco dias do regresso da Liga

Lateral-esquerdo voltou a subir ao relvado, mas para realizar trabalho específico

A cinco dias da retoma do campeonato para o FC Porto (dia 28, contra o Arouca, no Dragão), a disponibilidade de Zaidu continua a ser a maior incógnita na cabeça de Sérgio Conceição.

O lateral-esquerdo vai dando passos firmes na direção do regresso, mas, segundo o boletim clínico dos dragões, hoje voltou a realizar treino condicionado.

A nota publicada no site dos azuis e brancos explica ainda que Evanilson, Francisco Meixedo, Pepe e Stephen Eustáquio limitaram-se a realizar tratamento às respetivas lesões, cenário que deverá manter-se amanhã, no regresso da equipa ao trabalho. O treino está marcado para as 10h30 e será, como é habitual, à porta fechada.