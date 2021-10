Zahovic lembra época mais eficaz da carreira, no FC Porto: "Se não me engano..."

Antigo jogador de Vitória de Guimarães, FC Porto e Benfica em longa entrevista concedida ao jornal grego "Gazzetta".

Zlatko Zahovic, médio ofensivo que em Portugal representou o V. Guimarães entre 1993 e 1996, o FC Porto entre 1996 e 1999, e o Benfica entre 2001 e 2005 [este depois de passagens por Olympiacos e Valência], em longa entrevista concedida ao jornal grego "Gazzetta", falou sobre a época mais eficaz da carreira, na qual marcou 22 golos, ao serviço do emblema azul e branco.

"Sim [marquei 22 golos], em todas as competições. E, desses 22, marquei sete na Liga dos Campeões. Shevchenko, que jogou pelo Dínamo de Kiev, e Dwight Yorke, do Manchester United, marcaram oito [na Champions], se não me engano [n.d.r. no total, Shevchenko marcou 33 e Yorke 29]. Mas o Manchester United chegou à final e o Dínamo às meias-finais. Nós nem passámos a fase de grupos", começou por dizer.

"Agora que os anos se passaram, às vezes penso nas épocas que fiz e posso dizer que aquela temporada foi especial para a minha carreira. E não me esqueço do meu ano no Olympiacos. Marquei nove golos num período difícil para a equipa. Mudámos de treinador, a equipa não estava muito confiante. Houve confusão", concluiu.