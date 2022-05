Yvann Maçon fora da lista de desejos do FC Porto

O JOGO sabe que o defesa de 23 anos, natural de Guadalupe, que tem contrato com os "verts" até 2025, não faz parte da lista dos dragões

O risco de ver Yvann Maçon cair para a Ligue 2, fruto da classificação do Saint-Étienne no campeonato (19.º), terá levado o empresário do lateral-direito a oferecê-lo a vários clubes. Segundo o "L"Equipe", o FC Porto terá sido um dos abordados por Jean-Marc Bertille, cuja empresa até terá uma sede na Invicta.

Contudo, O JOGO sabe que o defesa de 23 anos, natural de Guadalupe, que tem contrato com os "verts" até 2025, não faz parte da lista dos dragões para próxima época e que não está prevista a apresentação de uma oferta no valor de 3,5 milhões de euros, como chegou a circular ontem nas redes sociais.

O outro rumor do dia surgiu da Colômbia, onde se diz que o FC Porto estará atento ao extremo Daniel Ruiz Rivera, de 20 anos, por quem o Millonarios estará a pedir cinco milhões de euros.