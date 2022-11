Felipe Neto, uma youtuber muito famoso no Brasil, e também em Portugal, é um confesso adepto do FC Porto e de Diogo Costa, que considera ser "o melhor guarda-redes do Mundo". Ao saber disto, o internacional português enviou uma camisola ao também empresário, ator e comediante e este revela ter sentido a mesma emoção "de uma criança".

Felipe Neto tem mais de 44 milhões de seguidores apenas na plataforma Youtube.

