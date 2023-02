Youtuber Felipe Neto não ficou indiferente à vitória no clássico: "Aqui é Porto!"

Conhecido youtuber brasileiro, que conta com mais de 40 milhões de seguidores naquela plataforma, reagiu no Twitter à vitória do FC Porto no clássico frente ao Sporting (2-1).

Felipe Neto, youtuber brasileiro que conta com mais de 40 milhões de seguidores naquela plataforma e é um conhecido adepto do FC Porto, reagiu este domingo à vitória da equipa no clássico frente ao Sporting (2-1), em Alvalade.

O youtuber recorreu à rede social Twitter para mostrar satisfação com o triunfo azul e branco, escrevendo: "Aqui é Porto!!!!!!!!!!".

Recorde-se que Felipe Neto tem cidadania portuguesa, assim como um público composto por vários fãs portugueses.

O FC Porto, segundo classificado da Liga Bwin, passou a somar 48 pontos, mantendo os mesmos cinco pontos de distância em relação ao líder Benfica (53), assim como dois pontos de vantagem sobre o Braga, terceiro (46). Já o Sporting segue na quarta posição, com 38.