Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto

Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil

Felipe Neto, o conhecido youtuber brasileiro que conta com mais de 40 milhões de seguidores naquela plataforma de vídeos online, surpreendeu este domingo com um pedido especial ao FC Porto. O brasileiro recorreu às redes sociais para chamar à atenção dos dragões.

Neto queria assistir, diretamente do Brasil, ao jogo do FC Porto, em casa, com o Famalicão, da 16.ª jornada, mas a tarefa não foi fácil. A detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Liga portuguesa, a StarPlusBR, deixou de transmitir as partidas do campeonato português e o youtuber não conseguiu ver o encontro.

"Vou trocar para o jogo do FC Porto que ganho mais. Por sinal: golo! Falei cedo demais... fui trocar para o jogo do FC Porto e a StarPlusBR não está a transmitir mais. Não consigo entender. Por favor, FC Porto, não podemos assistir aos vossos jogos aqui no Brasil. A StarPlusBR, detentora dos direitos, não transmite mais as partidas", escreveu.