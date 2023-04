Youtuber Felipe Neto reage ao triunfo e ainda acredita no FC Porto campeão

Conhecido youtuber brasileiro, que conta com mais de 40 milhões de seguidores naquela plataforma, reagiu no Twitter à vitória do FC Porto no jogo com o Paços de Ferreira

Felipe Neto, youtuber brasileiro que conta com mais de 40 milhões de seguidores naquela plataforma e é um conhecido adepto do FC Porto, reagiu este sábado à vitória da equipa no encontro com o Paços de Ferreira (0-2).

O youtuber recorreu à rede social Twitter para mostrar satisfação com o triunfo azul e branco, escrevendo: "VAMOS PORTO!!! Ainda dá para acreditar!". O brasileiro revelou com isto que ainda acredita que os portistas ainda podem recuperar e conquistar o título nacional.

Recorde-se que Felipe Neto tem cidadania portuguesa, assim como um público composto por vários fãs portugueses.