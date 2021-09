Youth League: líderes FC Porto e Liverpool dividem pontos

Empate a uma bola entre azuis e brancos e reds

Primeiros classificados à partida para o jogo, FC Porto e Liverpool provaram que podem lutar a sério pelo apuramento para a fase seguinte. Em Pedroso, as duas equipas dividiram pontos, numa igualdade a uma bola que reflete o que se passou em campo.

Depois de uma primeira parte sem golos, o segundo tempo trouxe momentos de emoção. Diogo Abreu fez um belo golo, de fora da área, mas o Liverpool soube reagir e chegar ao empate, por intermédio de Frauendorf.

Com este resultado, FC Porto e Liverpool permanecem líderes do grupo, agora com quatro pontos. Atlético de Madrid e Milan empataram entre si e têm apenas um.