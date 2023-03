Youth League: FC Porto perde nos penáltis com o Liverpool e falha duelo com o Sporting

Nuno Capucho, treinador do FC Porto

Após um empate 1-1 no tempo regulamentar, o Liverpool venceu (6-5) nas grandes penalidades e marca encontro com o Sporting nos quartos de final da UEFA Youth League. O FC Porto sai da prova.

Chegou ao fim a participação do FC Porto nesta edição da UEFA Youth League. Os sub-19 portistas perderam, esta quarta-feira, com os juniores do Liverpool nas grandes penalidades (6-5), após um empate 1-1 nos 90 minutos, e caíram nos oitavos de final.

O primeiro golo do jogo foi apontado por Jorge Meireles, aos oito minutos, através da marca dos onze metros. Melkamu Frauenndorf empatou para os reds, aos 55'.

No desempate por grandes penalidades, Jesús Díaz, irmão de Luis Díaz, e Umaro Candé falharam para os dragões, enquanto Jorge Meireles, Martim Fernandes, Dinis Rodrigues, Mariano Regal e Gabriel Brás marcaram.

De referir que o Sporting, que também hoje bateu o Ajax, por 5-1, defronta, assim, o Liverpool, em Alcochete, nos quartos de final da prova.