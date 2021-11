Youth League: FC Porto perde em Liverpool e adia qualificação para "oitavos"

Portistas, derrotados pela primeira vez nesta edição da prova, não dependem agora de si para seguir diretamente para a fase a eliminar

A equipa sub-19 do FC Porto perdeu, esta quarta-feira, na visita ao Liverpool, por 4-0, em jogo da quinta e penúltima jornada do grupo D da Youth League, tendo adiado a qualificação direta para os oitavos-de-final da competição europeia.

O resultado expressivo começou a ser construído de forma madrugadora. Logo aos 5', Corness violou a baliza portista pela primeira vez, seguindo-se, bem perto do intervalo, aos 45+3', o golo (2-0) de Bajtecic, sob forte queda de chuva e rajadas de vento.

O restante reforço do marcador ocorreu nos últimos 30' minutos da partida realizada na academia do Liverpool. Woltman apontou, aos 60', mais um golo red (3-0) e, em cima do apito final (90'), Norris deu contornos de goleada ao triunfo britânico.

Com esta derrota - a primeira nesta edição -, a equipa sub-19 do FC Porto foi igualado pelo Liverpool na liderança do grupo D da Youth League, tendo agora ambos dez pontos, pelo que não depende de si, restando apenas um jogo para disputa.

Para se apurar diretamente para os oitavos de final, a formação portista necessita de vencer ou empatar na última jornada, diante dos espanhóis do Atlético de Madrid, e ver os reds empatarem ou perderem, por sua vez, ante os italianos do Milan. Resumindo: o emblema azul e branco precisa de fazer um resultado melhor do que o Liverpool.

Os dois emblemas podem celebrar a qualificação para a ronda seguinte caso o Atlético de Madrid não vença o Milan, embora só um tenha lugar direto nos "oitavos", enquanto o segundo classificado disputa um Play-off. Isso só será decidido na última jornada.