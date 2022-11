Youth League: FC Porto joga play-off com o Panathinaikos

Jovens dragões vão medir forças com o conjunto grego, que ultrapassou duas eliminatórias no caminho dos campeões

O FC Porto já tem adversário para o play-off da Youth League. O Panathinaikos é o obstáculo para a equipa de Nuno Capucho, que tem como objetivo chegar aos oitavos da Liga dos Campeões dos mais novos.

O conjunto grego eliminou o Slavia e o Trencin, nas eliminatórias do caminho dos campeões e jogará, agora, contra um FC Porto que acabou em segundo no seu grupo, atrás do Atlético de Madrid.

Nos oitavos já está o Sporting, recorde-se, que passou em primeiro do seu grupo. O Benfica, campeão em título, não conseguiu melhor do que um terceiro lugar e, por isso, foi eliminado da competição.