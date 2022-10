Youth League: FC Porto dedica vitória a Fernando Gomes e dá-lhe uma prenda

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Uma camisola autografada para o bibota, que se encontra internado.

A equipa do FC Porto que venceu o Bayer Leverkusen por 3-1, na Alemanha, para a Youth League, dedicou o triunfo a Fernando Gomes. O bibota de ouro, uma das grandes figuras da história do clube, está internado e luta contra um cancro no pâncreas desde outubro de 2019.

"Queríamos muito vencer para dedicar a vitória ao Fernando Gomes. E conseguimos! O FC Porto é uma família e estamos sempre juntos em todos os momentos", afirmou Vasco Sousa, que alinhou todos os minutos do referido encontro.

A equipa irá oferecer uma camisola de jogo autografada pelos jogadores a Fernando Gomes.