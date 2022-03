Xeka antevê eliminatória com o Lyon: "Talvez o FC Porto tenha uma pequena vantagem"

ENTREVISTA, PARTE I - Xeka alerta para o poder ofensivo dos leões gauleses, aponta os nomes a ter em atenção, analisa os reforços de inverno e dá a conhecer as debilidades defensivas da equipa que amanhã visita o Dragão.

Titular indiscutível do campeão francês, Xeka ajudou o Lille a derrotar o Lyon na semana passada. O médio português, de 27 anos, jogou os 90 minutos no triunfo por 1-0 na casa do adversário europeu do FC Porto e O JOGO convidou o ex-jogador do Braga a explicar qual a melhor estratégia para os dragões ultrapassarem o Lyon.

Xeka apontou detalhadamente os pontos fortes e fracos da equipa treinada por Peter Bosz que, diz, tem debelidades defensivas. Ter a bola e fazer pressão são armas a usar.