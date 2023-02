Wendell tenta estar no clássico com o Sporting

Lesão no tornozelo direito não é tão grave quanto se temia quando saiu de maca com o Vizela.

A forma como Wendell abandonou o relvado do Dragão ao minuto 59 do jogo com o Vizela, de maca e com as mãos na cara em sinal de desespero, fazia antever o pior.

Exames complementares confirmam uma pequena entorse e o tempo de paragem será curto. Presença em Alvalade não está descartada. Em Viseu, Zaidu será o dono do lado esquerdo da defesa.

O primeiro diagnóstico, feito ainda no estádio, apontou para uma entorse no tornozelo direito que os exames complementares realizados na segunda-feira confirmaram como sendo de baixa gravidade. Sendo assim, o lateral enfrenta uma paragem curta e não está descartada a disponibilidade para o clássico de Alvalade, no domingo. Não será, porém, fácil. Para já, é certo que será baixa para a deslocação a Viseu, já na quarta-feira.

A expectativa dos responsáveis portistas é que Wendell recupere a tempo da próxima jornada do campeonato, mas não é seguro. Tudo dependerá, naturalmente, da evolução que for tendo até ao fim de semana. Nas redes sociais, o jogador, curiosamente, reagiu ao triunfo sobre o Vizela, mas não falou sobre a lesão. "Mais três pontos. Grato a Deus por fazer parte desta equipa", escreveu perante a aprovação de vários companheiros de equipa. Só a esposa, Cidia Siqueira, falou do problema dando a entender que tudo não tinha passado de um grande susto. "Já, já vai voltar a 100 por cento".

Na segunda-feira, Wendell foi reavaliado e, de imediato, iniciou o processo de tratamento, juntando-se a Meixedo, Eustáquio, Otávio e Veron no departamento médico do Olival, todos igualmente baixas para o reencontro com o Ac. Viseu, agora na Taça de Portugal.

Wendell leva 27 jogos esta temporada, tendo sido titular nos últimos 16. A lesão sofrida com o Vizela vai interromper esta série, a melhor desde que em 21/22 se mudou para o Dragão.

Esta lesão coloca um ponto final numa série incrível de 16 jogos consecutivos a titular do brasileiro. Tudo começou na goleada ao Paços de Ferreira, a 5 de novembro do ano passado, precisamente o primeiro jogo que o outro lateral-esquerdo do plantel, Zaidu, falhou devido a uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda. Mesmo depois do regresso do nigeriano, Wendell manteve-se no onze, tendo marcado dois golos (Vizela, na Taça da Liga, e Marítimo) e feito uma assistência (para Eustáquio na final da Taça da Liga).

Agora, os papéis invertem-se. O brasileiro fica no estaleiro e Zaidu reassume a titularidade. A começar já na partida de quarta-feira com o Ac. Viseu dos quartos de final da Taça de Portugal, onde irá ganhar ritmo - desde o início de novembro soma apenas 51 minutos distribuídos por três jogos - para o clássico com o Sporting, da 20ª jornada do campeonato, para o caso de Wendell não estar a cem por cento para esse jogo.