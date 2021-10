Wendell saiu lesionado do encontro com o Milan

Wendell, lateral brasileiro do FC Porto, terminou a primeira parte do encontro com o Milan em dificuldades e será reavaliado na quarta-feira, depois de ter sido substituído ao intervalo. O ex-jogador do Bayer Leverkusen sofreu uma contusão no joelho esquerdo.

Zaidu foi a aposta de Sérgio Conceição para o segundo tempo, tendo o nigeriano ajudado a equipa a vencer por 1-0, golo de Luis Díaz.