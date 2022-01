Wendell: "Sinto-me cada vez melhor, com mais ritmo e até mesmo confiança do mister"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ao Porto Canal, após o triunfo por 2-1 sobre o Marítimo, em jogo da 20ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "A equipa entrou muito focada, fizemos tudo o que o mister pediu. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, e foi um jogo difícil, mas isso valoriza mais a vitória e o grupo que temos. Agora é focar na próxima partida e continuar com o mesmo foco, o mesmo objetivo e continuar todos juntos, como foi hoje aqui."



Titularidade: "Sinto-me cada vez melhor, cada vez com mais ritmo de jogo, confiança e até mesmo confiança do mister. Sabemos que temos um grupo forte, quem joga, sempre joga bem. Quem joga dá sempre o máximo e a disputa começa todos os dias no Olival com jogadores da mesma posição. Quando estamos dentro de campo, damos sempre o nosso melhor."

Vantagem em relação ao Sporting: "Não pensamos nisso. Encaramos cada jogo como se estivesse tudo igual, só assim é que nos motivamos mais e entramos melhor em campo. Acho que hoje foi uma prova disso, entramos sérios, não pensando na vantagem que temos. Isso não entra na nossa cabeça. Temos um grupo muito focado, com objetivos claros como equipa. Continuamos focados, ponto a ponto. Encaramos cada jogo como uma final, o nosso objetivo é chegar no final como campeões."