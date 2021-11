Wendell regista melhoria a dois dias do embate com o Milan

Lateral-esquerdo evoluiu para treino condicionado.

Apesar das situações de Uribe e Marcano, que prosseguiram com o plano de tratamento às lesões sofridas no jogo com o Boavista, Sérgio Conceição recebeu uma boa notícia no treino desta segunda-feira do FC Porto, a dois dias do duelo com o Milan.

Wendell, que se lesionou no joelho esquerdo há cerca de duas semanas, precisamente, na receção aos rossoneri, evoluiu para treino condicionado e não é de descartar que recupere a tempo de viajar para Itália, onde, na quarta-feira, os dragões jogam para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Uribe, a contas com um problema muscular na coxa direita, não será opção para o duelo de San Siro. Quanto a Marcano (tem entorse no tornozelo direito), Sérgio Conceição poderá fornecer novos detalhes esta terça-feira, em conferência de Imprensa marcada para as 12h00. Às 10h30, há nova sessão de treino no Olival.