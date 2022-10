Wendell reencontra Schmidt: o primeiro golo na Europa e um erro grave perdoado

Lateral de 29 anos e vai agora defrontar Roger Schmidt, o primeiro treinador que teve na Europa. Cem jogos do brasileiro foram no Bayer Leverkusen com o agora técnico do Benfica. Celebrou o primeiro golo na Bundesliga com o alemão, que não foi muito duro quando o portista teve um erro grave.

Esta é uma semana especial para todos os jogadores de FC Porto e Benfica, mas com motivos muito particulares para Wendell. Na visita ao Anadia, para a Taça de Portugal, o lateral-esquerdo cumpriu o 400.º jogo da carreira profissional e prepara-se para reencontrar o primeiro treinador que teve na Europa, nada mais nada menos do que Roger Schmidt.

O alemão orientou 100 das 250 partidas do brasileiro no Bayer Leverkusen, entre 2014/15 e 2016/17 - mais jogos do que qualquer outro técnico que fez parte da carreira do jogador.