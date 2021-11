Wendell, os conselhos de Alex Telles e o primeiro golo: "Saí tão louco que nem sabia..."

Declarações de Wendell no programa Azul Porto, esta segunda-feira, no Porto Canal.

Troca de impressões com Alex Telles antes de vir para o FC Porto: "Liguei ao Alex [Telles] três dias antes [de vir para o FC Porto], falámos, ele disse que era um clube de topo, que ia gostar da cidade, dos adeptos... Quando cheguei ao aeroporto também falei com ele. Jogadores, clube muito bom. E ele tinha razão. Estou muito feliz, trabalho com a sensação que estou a viver isto. Uma conversa com o Alex que me ajudou a tomar a decisão, porque teria de estar bem com a base de tudo, saber como é tudo, o clube, a cidade, e ele explicou-me tudo. Estou muito feliz. Jogámos juntos no Grémio, depois ele saiu ao fim de cinco meses. Sou um ano mais novo do que ele."

Primeiro golo: "Saí tão louco que nem sabia como comemorar, se tirava a camisola ou não. O festejo é o que passar pela cabeça. Corri com os companheiros e nem sabia explicar. Deixei-me levar pelo momento. Deixaram-me sozinho da primeira vez que entrei na grande área. Percebi isso e à segunda voltaram a não me marcar. Foi tão certinho no pé que acabou por entrar. Espero que sejam muitos golos, mas o que importa são os três pontos e ser campeões no final da época."