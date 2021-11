Wendell, o primeiro dia no Olival e dois exemplos: "Entrega de Otávio e Pepe motiva-me"

Wendell no primeiro dia de treinos no Olival

Declarações de Wendell no programa Azul Porto, esta segunda-feira, no Porto Canal

Trabalho físico: "Aprendi depois [a trabalhar a parte física]. Tive um pouco de dificuldades no início, achava que o talento chegava. Quanto mais se trabalha, mais sentes essa necessidade. Quando era miúdo tinha medo de ir ao choque. Comecei a treinar, acho que isso é uma motivação que tens de ter. A camisola do FC Porto tem tradição, os jogadores e o treinador mostram energia. As pessoas passam essa energia. A entrega do Otávio e do Pepe motiva-me. Adaptas-te com os jogadores que se entregam. Aprendi na Alemanha que tinha de subir o nível na parte física."

Primeiro dia de treino no Olival: "Estava meio tímido, um pouco desconfiado. Acabado de chegar, tinha de analisar. Já conhecia o Otávio. Estivemos juntos ​​​​​​​numa convocatória na seleção de sub-21 [do Brasil]. Eu já estava na Alemanha e ele estava para vir para cá. O primeiro dia foi um pouco mais para observar. Analisei o grupo, as pessoas. O grupo é todo ele tão bom que numa semana já me sentia em casa. Nunca senti um grupo tão bom. O FC Porto tem um grupo muito bom. Acho que é uma maneira de estar diferente da Alemanha. No começo lá foi um pouco difícil, também pelo idioma. Na segunda época já estava integrado. Toda a gente é simples e humilde. Isso deixou-me tranquilo."