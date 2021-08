Wendell no adeus ao Bayer Leverkusen: "Ficarei eternamente grato"

Wendell representou os alemães do Bayer Leverkusen durante sete temporadas. Agora, vai jogar pelo FC Porto.

Já depois de ser anunciado como reforço do FC Porto, Wendell despediu-se do Bayer Leverkusen nas redes sociais. O lateral-esquerdo falou num clube "especial", onde foi "muito bem tratado por todos" e a quem ficará para sempre agradecido.

"Chegou o dia de dizer adeus a este clube tão especial. Não tenho palavras para descrever o amor e a gratidão que levarei no meu coração para sempre. Estou aqui há mais de sete anos e amadureci como homem e como ser humano. Desde os meus primeiros dias na Alemanha, fui muito bem tratado por todos. Este afeto ajudou-me a adaptar-me rapidamente e embora vivesse num país muito diferente do meu, senti-me sempre em casa. Bayer Leverkusen, obrigado por acreditar no meu potencial e por me abrir as portas da Europa. Fiz muitos amigos e ficarei eternamente grato por tudo o que fizeram por mim", escreveu o brasileiro no Instagram.