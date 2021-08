Wendell lembra conversas com Kelvin: "Ele contava a história do golo do título..."

Novo lateral-esquerdo do FC Porto recordou conversas com o ex-jogador dos dragões e reitera que Pepe é a referência a seguir.

Wendell foi apresentado na quinta-feira como reforço do FC Porto e, depois de ter deixado diversos agradecimentos a nomes como Alex Telles e elogios a alguns dos novos companheiros de equipa, com Pepe e Otávio à cabeça, recordou as conversas que chegou a ter com o amigo Kelvin, um nome que ficou gravado na história azul e branca à conta do golo marcado ao Benfica em 2012/13, aos 92 minutos do clássico no Dragão.

"Lembro-me que o Kelvin fez aquele golo, ele é meu amigo, sempre que nos encontrávamos e contava essa história do golo que marcou, que foi o golo do título. Sempre acompanhei jogos de Portugal e do FC Porto pela tradição de jogadores brasileiros. O Kelvin esteve aqui, o Alex Telles e o Alex Sandro, o Deco... São vários jogadores que fizeram história aqui, o Pepe, que aqui esteve e voltou há pouco tempo, também o Otávio... Sempre gostei, sempre admirei o clube, também pelas cores, gosto muito de azul e branco, quando cheguei aqui disse que queria fazer história num clube gigante", começou por assinalar o ex-Leverkusen, em declarações reproduzidas num vídeo partilhado pelos dragões nas redes sociais.

"Conquistar títulos é o mais importante, dar alegrias aos adeptos, para que possam estar sempre bem representados. Quero deixar tudo no campo. Vamos dar o nosso máximo, a história tem de ser escrita da melhor forma possível", prosseguiu Wendell, que reiterou ainda o nome de Pepe como a grande referência: "Pela história, o Pepe. Fez história aqui, foi e voltou, continuou a ser um jogador exemplar, que deixa tudo dentro de campo, um joogador que se entrega pela camisola. E também conheço alguns portugueses que fazem parte da Seleção. É um país que sempre acompanhei e sempre gostei de ver jogar. E o FC Porto é um clube que sempre admirei, não tenho palavras. Só posso agradecer", rematou o internacional jovem brasileiro.