Wendell já foi inscrito e entra na luta pela estreia no FC Porto

Lateral-esquerdo já foi inscrito. Falta convencer Conceição, que apreciou a exibição de Marcano

Oficializado pelo FC Porto na quinta-feira, Wendell não seguiu na viagem para a Madeira, mas o processo burocrático ficou entretanto completo: o lateral-esquerdo já foi inscrito na Liga e está à disposição do treinador para ser utilizado no sábado, frente ao Arouca.

Esta etapa era imprescindível, mas falta outra não menos importante: convencer Sérgio Conceição de que já está pronto para entrar na equipa. Por maior que fosse a urgência em reforçar a posição, o técnico frisou, no sábado, de que Wendell "não assinou para ser titular" e, mesmo que já tivesse sido inscrito, ainda não estaria em condições de jogar.

"Na última semana, parece-nos que não foi tão intensa em termos de treino e ele precisa de treinar para se preparar da melhor maneira para estar disponível no próximo jogo com o Arouca", afirmou. O brasileiro, recorde-se, chegou ao Dragão com 54" de utilização pelo Bayer Leverkusen, na Taça da Alemanha.

Depois, ainda há Marcano. O espanhol foi o terceiro jogador a ser utilizado na lateral esquerda esta época, depois de Zaidu e Manafá, e recebeu elogios do treinador após o desafio com o Marítimo. Não é a sua posição, mas o central tem a vantagem de estar plenamente identificado com as ideias da equipa.

Até à receção ao Arouca, há mais quatro treinos para Conceição dissipar as dúvidas.