Wendell, de preto, com a camisola do Bayer Leverkusen

Lateral brasileiro vai reforçar o flanco esquerdo dos dragões.

Wendell, alvo do FC Porto para o flanco esquerdo da defesa, já se encontra em Portugal, onde chegou esta quinta-feira para realizar testes médicos. É uma consequência dos avanços negociais registados entre dragões e Bayer Leverkusen, os quais O JOGO deu conta na edição desta quinta-feira.

Os dragões procuravam um lateral-esquerdo com capacidade para assumir a titularidade no imediato, os germânicos aceitavam vender o passe do jogador, no último ano de contrato, por valores à volta dos quatro milhões de euros, e Wendell, tal como revelou anteontem a O JOGO, via a mudança para Portugal com bons olhos. Para isso, irá, inevitavelmente, baixar o salário, um dos pontos que estavam ainda em discussão.

A possibilidade de alinhar na Champions jogou muito a favor do FC Porto, por oposição a clubes estrangeiros atentos à situação - Fenerbahçe e Udinese eram apontados nesse sentido.

Wendell, 28 anos, alinhava na Bundesliga desde 2014 e ainda na temporada passada fez 30 jogos pelo Bayer Leverkusen. No Brasil representou Londrina, Paraná e Grémio antes de rumar ao futebol europeu.

