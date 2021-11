Wendell: "Foi uma alegria saber que vinha para o FC Porto"

Wendell festeja com Luis Díaz

Declarações de Wendell no programa Azul Porto, esta segunda-feira, no Porto Canal

A adaptação ao FC Porto: "Nunca imaginei que seria tão boa. Foram sete anos na Alemanha. Não podia ter escolhido melhor lugar. Cheguei a 20 de agosto. Aos poucos estou a começar a conhecer um lugar, um restaurante, aqui e ali. Não há lugar melhor do que o Estádio do Dragão. Será sempre o Dragão, o sítio preferido do Porto, o lugar que conheço melhor"

A chegada ao FC Porto: "Estava um pouco nervoso por ter chegado a um clube grande, mas muito grato a Deus. É um clube gigante da Europa, com história em títulos. Estava nervoso, mas muito feliz por poder chegar a este clube e a esta cidade. Era o que mais queria, mudar. Sete anos em Leverkusen, já não tinha tanta ambição para estar ali. Já tinha feito o meu caminho. Com o Dragão atrás, como é que eu não ficava bem na foto?"

Feliz com a decisão: "Ainda não tive um dia triste aqui. Sou novo, foi uma alegria saber que vinha para o FC Porto, poder jogar num grande clube e lutar pelo título. Foi dos melhores dias da minha vida.