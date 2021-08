"Wendell está preparadíssimo para o nível de um clube como o FC Porto"

Wendell, com a camisola do Bayer Leverkusen, num duelo com o Sporting

Ambição de lutar para ser campeão poderá devolver Wendell à seleção, antevê Geromel.

Com pergaminhos nos escalões primodivisionários de Portugal e Alemanha, onde representou V. Guimarães e Colónia, respetivamente, Geromel partilhou o balneário do Grémio com Wendell, em 2014, e perspetiva uma adaptação rápida do canhoto à Liga Bwin.

"Não terá nenhum problema, já conta com longa experiência europeia e chegará a Portugal no seu melhor nível", assinalou o central, de 35 anos, em resposta às perguntas de O JOGO. Para Geromel, o ex-companheiro de equipa poderá até beneficiar do conhecimento adquirido ao longo de sete épocas na exigente Bundesliga. "É um jogador leve, que sobe muito bem no terreno, mas não descura a tarefa defensiva. Passou estes anos num campeonato muito físico. Está preparadíssimo para o nível de um clube como o FC Porto. Com a motivação de ser campeão, certamente voltará a um nível de seleção", vaticina o ex-Vitória.

De referir que, durante a passagem pelo Grémio, Wendell contou com dois professores de craveira no corredor esquerdo: o antigo internacional brasileiro Zé Roberto e, curiosamente, um ex-FC Porto com muita história de azul e branco, Alex Telles.