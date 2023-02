Wendell em tratamento no regresso aos treinos do FC Porto

Lateral saiu de maca com o Vizela devido a uma entorse no tornozelo direito

Wendell limitou-se a fazer tratamento no regresso ao trabalho do plantel do FC Porto após o triunfo sobre o Vizela. O lateral-esquerdo saiu de maca do encontro de domingo devido a uma entorse no tornozelo direito que o deverá afastar dos próximos compromissos dos dragões.

A sessão, a primeira de duas de preparação da visita a Viseu (quarta-feira, 20h45) para a Taça de Portugal contou com o jovem Vasco Sousa, mas voltou a não ter Meixedo, Eustaquio, Otávio e Veron , todos em tratamento às respetivas lesões.

O FC Porto volta a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição fará a antevisão do encontro com o Académico de Viseu.