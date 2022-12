Declarações de Wendell, lateral do FC Porto, após a goleada por 4-0 frente ao Vizela, em jogo da Taça da Liga, no qual apontou um dos golos.

Análise ao jogo: "Depois do jogo contra o Mafra, em que não tivemos uma boa exibição, colocámos os pés no chão, ouvimos o míster, conseguimos fazer um grande jogo com o Chaves na semana passada e hoje também. É fruto do nosso trabalho no dia a dia. Estamos a crescer jogo a jogo. Agora é pensar na próxima fase. Queremos fazer desse jogo mais uma final, como foi este jogo, e depois pensar nas finais em janeiro."

Vontade de vencer a Taça da Liga: "Em cada jogo que entramos mostramos no campo a vontade de querer ganhar pela primeira vez esta competição. Então, esperamos continuar assim fortes, focados jogo a jogo e esperamos em janeiro estarmos na final".

Golo de livre: "É fruto do trabalho. Trabalhamos muito as bolas paradas com o míster Vítor [Bruno] e também com o Sérgio [Conceição]. Vimos trabalhando incansavelmente as bolas paradas e hoje, graças a Deus, saiu. Esperamos que mais jogadas como esta possam continuar a dar certo. Agora é comemorar, descansar e pensar no próximo jogo".

Bolas paragens trabalhadas na paragem: "Não só as bolas paradas, mas todos os aspetos. Trabalhamos muito forte no dia a dia, competimos muito entre nós. Isso é fruto do trabalho de toda a nossa equipa técnica, que nos cobra muito. O resultado está aí dentro do campo, com a equipa a fazer grandes jogos. É isso que esperamos até ao final da época".