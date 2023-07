Wendell deseja um dia voltar ao Grémio e compara: "O FC Porto é a mesma coisa..."

Lateral dos dragões está de férias no Brasil e esteve num treino do Grémio, clube que representou no Brasil e que, admite, quer voltar a defender no futuro. Fez ainda uma comparação entre os clássicos de Portugal e o famoso Gre-Nal [Grémio contra o Internacional].

Wendell, lateral esquerdo do FC Porto, está de férias no Brasil e no domingo visitou o Grémio, clube brasileiro onde jogou em 2014. O jogador que em breve completa 30 anos conversou com profissionais do clube e com adeptos e depois também teceu breves declarações aos jornalistas presentes no treino da equipa de Porto Alegre.

O brasileiro foi questionado sobre um possível regresso ao Grémio e admitiu que gostaria de voltar um dia, mas que por agora não surgiu qualquer proposta. "Acho que não apareceu nada sobre voltar para o Brasil agora. Há sempre rumores, mas nada em relação ao Grémio. Todos sabem do carinho que eu tenho pelo clube, será sempre a minha primeira opção. A relação que eu criei com a cidade e com os adeptos faz com que tenha de existir esse casamento novamente. Temos que esperar o tempo de Deus para ver como as coisas vão correr para um dia eu voltar e conseguir os títulos que não consegui no passado", afirmou.

Sobre a visita ao clube, explicou: "Estou aqui para matar a saudade da minha outra família no Brasil, que é a família de gremistas. Vim matar a saudade do Renato Gaúcho [treinador do Grémio] e do pessoal com quem eu trabalhei quando passei pelo Grémio. Espero que neste ano possamos conquistar títulos, mesmo estando longe, torço para que o Grémio conquiste o que ainda tem pela frente neste ano."

Wendell foi também questionado sobre a rivalidade com o Internacional e comparou com os clássicos de Portugal. "É um pouco parecido, mas igual ao Gre-Nal eu nunca presenciei. O Gre-Nal é um clássico atípico e diferente de tudo. Em Portugal três clubes, então divide um pouco. Estou de azul já, a representar o Grémio. O FC Porto é a mesma coisa que o Grémio. É a mesma mística. Tem que se chegar e entregar tudo", comentou.