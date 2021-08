Wendell deixa mensagem após estreia pelo FC Porto e até Kelvin reage

Wendell com a camisola do FC Porto

Lateral brasileiro entrou nos minutos finais do jogo com o Arouca.

Wendell, lateral brasileiro que o FC Porto contratou ao Bayer Leverkuse, estreou-se de dragão ao peito no encontro com o Arouca, tendo sido lançado por Sérgio Conceição nos minutos finais. O defesa de 28 anos deixou depois uma publicação nas redes sociais a assinalar o momento.

"Futebol Clube do Porto... Portistas... O sentimento hoje é de gratidão! Pela oportunidade de me estrear nesse clube gigante e dar meus primeiros passos com essa camisola. Obrigado pela forma como me acolheram, portistas. Justos e sempre em frente!", pode ler-se no Instagram.

Vários companheiros de equipa, como Pepe, Otávio e Evanilson reagiram com emojis, assim como Kelvin, antigo jogador do FC Porto, autor do golo decisivo para o título de 2013, contra o Benfica.