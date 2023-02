Wendell de regresso: confira os onzes de FC Porto e Rio Ave

Confira as equipas iniciais de FC Porto e Rio Ave para o jogo da ronda 21 do campeonato, com início às 20h30.

O regresso de Wendell, já recuperado de lesão, é a nota de maior destaque no onze do FC Porto para a partida com o Rio Ave. O lateral brasileiro recupera o posto no flanco esquerdo da defesa, relegando Zaidu para o banco.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; André Franco, Grujic, Eustáquio e Pepê; Taremi e Toni Martínez.

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, Fernando Andrade, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.

Onze do Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Aderllan Santos e Josué Sá; Costinha, João Graça, Samaris, Guga e Fábio Ronaldo; André Pereira e Boateng.

Suplentes: Magrão, Miguel Nóbrega, Patrick William, Ruiz, Miguel Baeza, Sávio, Ukra, Hernâni e Paulo Vítor.