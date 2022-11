Wendell dá a receita: "Encarar a Taça da Liga como a Champions"

Wendell com a camisola do FC Porto

Wendell faz a antevisão do jogo com o Mafra (sexta-feira, 20h45).

Regresso aos treinos: "A equipa está muito bem. Esta semana que descansamos ajudou e aqui e sempre especial voltar ao trabalho, voltar a fazer o que amamos."

Competir durante um Mundial: "Querendo ou não, vamos conversando sobre o Mundial, mas quando vamos lá para dentro e o trabalho começa, tudo o que está à volta é esquecido e o foco é total no trabalho."

Jogo com o Mafra: "Jogo difícil, sabemos que cada jogo tem a sua história e particularidade e vai ser bem diferente do que foi há duas ou três semanas. Temos que estar muito focados em busca do nosso objetivo, respeitando a equipa do Mafra. Vamos fazer o nosso trabalho com a ambição de conquistar a vitória e encarar esta taça como temos encarado o campeonato, a Liga dos Campeões, colocando toda a nossa energia e qualidade na taça da liga porque queremos colar esse troféu no Museu."

Segunda época no FC Porto: A cada dia, sinto-me mais em casa. A equipa técnica toda ajuda-me e deixa-me tranquilo, o ambiente é muito agradável. É fácil adaptar a este clube e a este balneário. Fico feliz de estar a jogar mais agora, graças ao trabalho da equipa também. A confiança que o míster passa deixa-me tranquilo para fazer cada vez melhor a cada jogo."

O que distingue o FC Porto? "A paixão dos adeptos, como vivem cada partida e jogo, por tudo o que o FC Porto representa não só para o Porto, mas para toda esta região. Sinto isso em todos os jogos, os adeptos vivem ao máximo. É isso que faz o FC Porto diferente de todas as equipas de Portugal."