Jogador do FC Porto cumpriu o 30.º aniversário esta quinta-feira e, além dos habituais calduços, o lateral-esquerdo teve uma "surpresa" não muito agradável, ao levar com um ovo na cabeça, mas foi "confortado" com um abraço de Sérgio Conceição e os parabéns cantados por alguns adeptos presentes no Algarve. Ora veja