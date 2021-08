Wendell ainda treina no Bayer: alvo do FC Porto aguarda pelo desfecho das negociações

Lateral-esquerdo brasileiro voltou a treinar em Leverkusen esta quarta-feira, à semelhança do que já tinha sucedido na véspera.

Enquanto espera pelo desfecho das negociações entre Bayer Leverkusen e FC Porto com vista a uma transferência para a Invicta, Wendell continua a treinar com o plantel da equipa alemã.

Esta quarta-feira, nas redes sociais, o clube "farmacêutico" publicou um vídeo nas redes sociais, captado durante a sessão matinal, em que é possível observar o lateral-esquerdo brasileiro integrado nos exercícios conjuntos orientados pelo técnico Gerardo Seoane.

Por esta altura, Wendell é o alvo dos dragões para reforçar o corredor esquerdo e, como admitiu em entrevista a O JOGO, olha para uma eventual mduança para o Dragão com bons olhos. "Seja para onde for, vou estar preparado. Quero ir para um grande clube. O FC Porto é um grande clube, obviamente, mas não tenho nada decidido. Quero é ver se resolvo a minha situação rapidamente. Para já, estou à espera", assinalou o internacional canarinho, desde 2014 no Bayer. Resta, agora, a receção da autorização para viajar, que deverá surgir assim que houver acordo entre as partes.

Na última época, Wendell somou 30 partidas oficiais pelo emblema da Bundesliga.