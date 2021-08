Wendell ainda não é opção para o Marítimo: "Não assinou contrato para ser titular"

Wendell, reforço do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de antevisão para o encontro com o Marítimo, relativo à 3.ª jornada da Liga Bwin.

Lateral-esquerdo anunciado como reforço do FC Porto não irá viajar para defrontar o Marítimo, confirmou este sábado o técnico Sérgio Conceição. De acordo com o treinador dos dragões, o jogador de 28 anos ainda precisa de aprimorar a forma física.

"Não vou levá-lo porque há um trabalho para fazer com ele. Na última semana, parece-nos que não foi tão intensa em termos de treino e ele precisa de treinar para se preparar da melhor maneira para estar disponível no próximo jogo com o Arouca", disse Sérgio.

O treinador do clube azul e branco aproveitou para reforçar que Wendell, que terá concorrência de Zaidu, precisará mostrar serviço para estar no onze com a sua camisola número 22.

"Estamos inseridos em várias competições, nas internas e na Liga dos Campeões, e precisamos de ter um grupo e duas soluções por posição. Acho que é aquilo o que todos os treinadores querem e desejam. E o Wendell vem para aqui nesse sentido, mas não assinou contrato para ser titular, assinou um contrato com o FC Porto para trabalhar e conseguir diariamente ganhar a confiança do treinador para jogar", afirmou.