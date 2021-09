Wendell agradecido e confiante: "Tenho a certeza que vamos chegar muito longe"

Declarações do lateral brasileiro, no final do Atlético de Madrid-FC Porto (0-0)

Jogo: "O FC Porto teve um espírito muito forte. Conseguimos encarar o Atlético de Madrid de igual para igual, tivemos até oportunidades para marcar e até conseguimos um golo, mas o VAR anulou. Mas é esse espírito que temos de ter, não só na Liga dos Campeões como em todas a competições. Temos tudo para fazer uma grande temporada e conseguir os títulos. Tenho a certeza que vamos chegar muito longe. Podemos encarar qualquer equipa deste grupo de igual para igual. Até tivemos mais oportunidades claras, mas o mais importante é que conseguimos pontuar. Sábado, temos outra batalha e esperamos fazer um grande jogo para dar alegrias aos nossos adeptos, que estão sempre connosco."

Adaptação: "Estava há quatro meses sem jogar e estou há 20 dias no FC Porto. Estou a adaptar-me à equipa e ao que o míster pede. Ao pouco vou entrando no ritmo, tentando ajudar dentro ou fora do campo. O treinador tem razão. Não é fácil. São duas semanas. Agradeço a Deus, aos adeptos, ao treinador. Aos poucos, vamos entrando, com 45, 20, 10, cinco, minutos."