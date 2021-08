Wendell a O JOGO: "Quero ir para um grande clube e o FC Porto é um deles"

Brasileiro assume não ter mais condições para continuar. Acompanha os dragões e quer jogar com regularidade, a pensar no Escrete. Alemães aceitam vender e o contexto é favorável

Wendell é alvo do FC Porto para a lateral esquerda e, em declarações exclusivas a O JOGO, revelou que lhe agrada a mudança de ares. O brasileiro termina o contrato com o Bayer Leverkusen a 30 de junho de 2022, altura em que poderá sair a custo zero, mas quer sair já.

Aos 28 anos, e numa altura em que cumpre a oitava temporada consecutiva na BayArena, sente que está a perder espaço na equipa. Depois de ter sido suplente utilizado com o Lokomotiv Leipzig, a contar para a Taça da Alemanha, ficou no banco os 90 minutos na primeira jornada do campeonato, frente ao Union Berlim.