"Vou para a minha quinta época no FC Porto", afirma Alex Telles

A terminar as férias, o lateral só pensa em preparar a nova temporada, dando a entender que a pretende cumprir de dragão ao peito

É já esta segunda-feira que o FC Porto inicia a preparação da nova época e Alex Telles aproveitou o calor do Algarve até aos últimos instantes sem estar preocupado com eventuais movimentações de mercado.

O lateral esquerdo tem sido uma peça fundamental dos portistas nas últimas quatro temporadas e o seu pensamento é cumprir com a quinta de dragão ao peito. O seu contrato é válido, precisamente, até junho de 2021, o que significa que está a quatro meses de poder assinar por outro clube sem contrapartidas para o FC Porto. Alvo apetecível no mercado, a SAD debate-se entre a venda, por valores que lhe interessem, e a tentativa de renovação, ao mesmo tempo que insiste em contratar Zaidu, do Santa Clara.

De uma forma ou outra, Alex pensa em fazer mais um ano de azul e branco. Pelo menos a julgar pelo que vai dizendo. Numa entrevista para um canal do "Youtube" dedicado ao Grêmio de Porto Alegre, onde jogou em 2013 antes de se mudar para a Europa, o esquerdino deu a entender que está bem e que pretende continuar. "Aluguei uma casa no Algarve. Isto é bonito de mais. Por causa da covid-19 não quis arriscar ir para o Brasil, mas até podia ter ido. A minha família está toda cá, estamos numa casa em Vilamoura a aproveitar o calor e dia 24 [segunda-feira] voltamos aos treinos", começou por dizer o defesa do FC Porto.

Foi no Grémio, então com apenas 20 anos que Alex Telles se notabilizou, assinando uma grande temporada em que venceu vários prémio individuais, como o de melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Algo que, recordou, também tem acontecido em Portugal. Aliás, ainda no sábado foi eleito o melhor defesa do último campeonato. "Comparo o ano do Grémio com os do FC Porto. Vou para a minha quinta época aqui e fui o melhor lateral esquerdo nas quatro anteriores. Durante a época há vários prémios, como o de melhor defesa e do melhor golo do mês e no meu segundo ano, nos dez meses do campeonato, ganhei cinco vezes o melhor defesa. No ano passado, ganhei dois ou três vezes e neste que agora acabou ganhei três. Ganhei também o golo do mês e ainda um troféu do sindicato dos jogadores. E não é fácil porque em Portugal há muitos jogadores de qualidade. Ter sido o melhor nesses quatro anos tem sido muito marcante", sublinhou.

"Aprendi que as pessoas não são obrigadas a gostar do teu futebol. Só o Messi, o Neymar e o Ronaldo é que são do outro mundo"

Apesar de todas estas distinções, que juntou aos títulos de campeão nacional e da Taça de Portugal, Alex Telles lembrou que nem tudo foi fácil no início da carreira. As criticas eram muitas porque, imagine-se, batia mal os cantos. "Agora encaro de forma mais madura as críticas. Aprendi que as pessoas não são obrigadas a gostar do teu futebol. Só o Messi o Neymar e o Ronaldo é que são do outro mundo. Aconteceu tudo muito rápido na minha carreira e era normal que num ou outro jogo não tenha correspondido às expectativas. Era muito novo, marcava mal alguns cantos... Na altura, não gostava dessas críticas, mas hoje já não as vejo e se vejo já não me importam porque sei que há quem goste de mim e que estou ali para fazer o eu melhor. Sem erros, os jogos ficariam sempre 0-0. As críticas são para o crescimento, estou muito mais maduro e melhor hoje em dia", frisou.