Após triunfo sobre o Ac. Viseu (3-0?, Sérgio Conceição desvia o foco da final com o Benfica e começa já a pensar no duelo de domingo com o Vitória de Guimarães.

Dificuldades na preparação do jogo: "Vou confessar uma coisa: estes jogos são mais difíceis de preparar do que qualquer outro jogo. Enquanto jogador tive situações de campeonato e taças, em que, inexplicavelmente, os níveis de concentração naquilo que é preparado, não estão no máximo. Nós tentámos de todas as formas, estes jogos até dão mais trabalho do que outros. Não tivemos uma entrada tão boa quanto queríamos, mas foram crescendo ao longo dessas duas partes, a vitória é merecida, cabia-nos assumir essa responsabilidade, de estar em mais uma final e de mais um objetivo cumprido, mas era algo que a equipa queria muito, estar outra vez no Jamor. A seu tempo falaremos na final que vamos ter, queremos ser mais felizes este ano".

Opções para o jogo com o Ac. Viseu: "Olho para este jogo e penso que tinha que ter jogadores com as características dos que jogaram, era preciso procurar espaços onde não havia, até porque o Ac. Viseu ia apresentar-se num bloco mais baixo. Nakajima, Corona, Luis Díaz, tudo jogadores que descobrem esses espaços com muita qualidade e isso foi a pensar neste jogo. Olhamos para o nosso momento e os jogos que fizemos, o clássico foi um jogo desgastante no aspeto físico e mental. Demos uma boa resposta e os jogadores que entraram hoje fizeram-no para ganhar o jogo".

Paixão pela Taça de Portugal: "A minha paixão e amor é ganhar sempre. A Taça tem o mesmo sabor que as outras competições, se metesse na balança ia escolher o campeonato, como é óbvio, e depois a Taça. Mas vamos tentar tirar o máximo daquilo que foi este jogo, no sentido de conseguir a presença na final. A seu tempo falaremos da final. Agora há que pensar no jogo com o Vitória, em Guimarães, para o campeonato".

Duelo com o Benfica em perspetiva: "Para nós é especial estar na final. Nós, FC Porto".