Volta o médio que acelera e que "fez falta" frente ao Gil: "Com o Uribe, o ritmo é diferente"

Jesualdo Ferreira e Chainho estão de acordo: o internacional colombiano fez falta no domingo. Os dois falam de um jogador fundamental, completo e que dá equilíbrio à equipa, mesmo sem se dar por ele.

Há um FC Porto com Uribe e outro sem. Jesualdo Ferreira e Chainho estão de acordo quanto à importância que o colombiano tem na dinâmica e equilíbrio da equipa de Conceição. E também concordam que o jogo com o Gil Vicente podia ter tido outro rumo com ele em campo.

Cumprido o castigo pela acumulação de cinco amarelos no campeonato, Uribe regressa à titularidade contra o Sporting, moralizado pelo golo à Lázio, em Roma, que valeu a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, num palco onde nunca perdeu.