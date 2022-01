Vizela sem contactos do FC Porto pelo lateral direito Koffi

Jogador do Vizela foi na quinta-feira apontado como estando nas cogitações do emblema portista.

Koffi, lateral direito de 23 anos que atua no Vizela, foi na quinta-feira apontado como estando nas cogitações do FC Porto, que estaria a ponderar apresentar uma proposta de empréstimo com obrigação de compra do passe no final da época por dois milhões de euros.

Embora a SAD portista esteja a analisar o mercado para essa posição, O JOGO sabe que o Vizela não recebeu qualquer contacto direto ou indireto pelo seu jogador.